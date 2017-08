Hochzeitskönig Morgen | ONE | 05:35 - 07:05 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Das Leben in einer Patchwork-Familie mit pubertierender Tochter, neuem Freund und dessen übergewichtigem Sohn hält die Sozialarbeiterin Hannah in Atem. Nach einem Unfall ihrer Mutter kümmert sie sich kurzfristig und eher widerwillig um deren Geschäft, das den Kunden nicht nur Brautmoden, sondern das rumdum Sorglospaket zum Hochzeitstag bietet. Als Hannah bemerkt, dass die spielsüchtige Jenny heimlich die Eheringe versetzt, um Geld zum Zocken zu haben, kann sie nicht anders: Sie muss helfen... und vernachlässigt dabei sich selbst und ihre Liebsten. Hochtourige Komödie um eine leidenschaftliche Helferin, die mit unkonventionellen Methoden Unmögliches ermöglicht. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2014 Regie: Ben Verbong FSK: 6 Schauspieler: Hannah König Aglaia Szyszkowitz Barney Brunner Marcus Mittermeier Jenny Hofer Ulrike C. Tscharre Simon Riedel Thomas Unger Wilhelmine König Hildegard Schmahl Lia König Anastasia Trebuth Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets