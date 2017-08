Inspector Mathias - Mord in Wales: Die Brücke des Teufels Heute | ONE | 20:15 - 21:50 Uhr | Krimiserie HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Gerade erst wurde Chief Inspector Tom Mathias aus London in das verschlafene Seebad Aberystwyth versetzt, als die 64-jährige Helen Jenkins verschwindet. In ihrem Haus finden sich Blutspuren, die klar auf ein Verbrechen hindeuten. Wer aber sollte einen Grund haben, der älteren Dame etwas anzutun? Mathias und sein Team stoßen bei ihren Ermittlungen auf die dunkle Vergangenheit der Vermissten. Original-Titel: Y Gwyll Untertitel: Die Brücke des Teufels Laufzeit: 95 Minuten Genre: Krimiserie, GB 2014 Regie: Marc Evans Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Tom Mathias Richard Harrington Mared Rhys Mali Harries Sian Owens Hannah Daniel Lloyd Ellis Alex Harries Brian Prosser Aneirin Hughes Catrin John Sara Lloyd-Gregory