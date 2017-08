Mord mit Aussicht Heute | ONE | 17:45 - 18:35 Uhr | Krimiserie Infos

Sophies standesamtliche Hochzeit endet ohne Trauung, aber dafür in einer Verfolgungsjagd, denn es stellt sich heraus, dass die Standesbeamtin niemand anders ist als "Marilyn", jene Juwelendiebin, die Sophie bereits mehrmals entwischt ist. Sie, Bärbel und Dietmar heften sich an Marilyns Fersen, die ihnen entkommt. Die Polizeikollegen lassen sich aber von der Kriminellen nicht einfach abschütteln. Untertitel: Sophies Welt Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, D 2014 Regie: Christoph Schnee Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Sophie Haas Caroline Peters Hannes Haas Hans Peter Hallwachs Bärbel Schmied Meike Droste Dietmar Schäffer Bjarne Mädel Heike Schäffer Petra Kleinert Irmtraud Schäffer Carmen-Maja Antoni