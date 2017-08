Eine Sommerliebe zu dritt Heute | ONE | 06:50 - 08:20 Uhr | Romanze HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Für Martins (Florian Panzner) neuen Job als Teamleiter kündigt Jackie (Paula Kalenberg) ihren Job als Lederschneiderin und zieht mit ihm von Dortmund nach München. Mitten im Umzugschaos begegnet Jackie dem Bretonen Serge (Vladimir Korneev). Der zufällige Flirt irritiert Jackie. Trotzdem lässt sich Jackie auf weitere Begegnungen ein, und auch Martin lernt Serge und seine Creperie kennen. Im Trachtenladen gegenüber der Creperie wird eine Lederschneiderin gesucht. Statt cooler Lederoutfits hat Jackie nun täglich mit Lederhosen und Dirndl zu kämpfen - und mit ihren Gefühlen für Serge, der sich offensichtlich nicht nur in sie, sondern auch in Martin verliebt. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Romanze, D 2016 Regie: Nana Neul FSK: 6 Schauspieler: Jackie Paula Kalenberg Martin Florian Panzner Serge Vladimir Korneev Betty Lara Mandoki Nora Irm Hermann Gustl Sigi Zimmerschied Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets