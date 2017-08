Jochen Kauth hat Sophie einen Heiratsantrag gemacht, den sie mit einem "Jein" beantwortet. Nicht nur darüber ist Kauth irritiert, sondern auch, dass er bei Sophies Ermittlungen wegen des Mords an Tierheilpraktikerin Junk zum Kreis der Verdächtigen gezählt wird. Doch Sophie muss nun einmal alle Spuren verfolgen, auch wenn sie weiß, dass Jochen unschuldig ist. Sophie ist bei Jochen Kauth zum Abendessen eingeladen und wundert sich über den übertriebenen Aufwand, den er für ein scheinbar gewöhnliches Abendessen mitten in der Woche betrieben hat. Für Kauth ist es jedoch kein gewöhnliches Abendessen: Feierlich hält er um Sophies Hand an! Sophie reagiert mit einem entschlossenen "Jein", was bei Kauth für leichte Verärgerung sorgt. Damit nicht genug, gibt es für den Mord an Tierheilpraktikerin Junk eigentlich nur eine Person, die ein Motiv hätte: Und die Person heißt Jochen Kauth! Klar, Kauth war es nicht, aber Sophie muss nun mal allen Indizien nachgehen und das schlägt gewaltig auf die Stimmung zwischen den beiden Turteltäubchen - zumal Sophie sich immer noch nicht so richtig zum Heiratsantrag äußern mag. Doch der Verlauf der Ermittlungen führt dazu, dass Sophie am Ende erstaunlicherweise "Ja" sagt.