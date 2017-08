Maifestkomitee-Leiter Josten scheint sich umgebracht zu haben. Doch Sophie mag nicht an den vermeintlichen Selbstmord glauben. Schließlich ersteigerte der Unsympath im vergangenen Jahr Maikönigin Tine, Freundin von Maikomitee-Mitglied Sascha. Was damals genau geschah, verschweigt Tine beharrlich. Doch Sophie lässt nicht locker und so kann sie auch diesen Fall klären. Somit stünde Sophie und Kauths Hochzeit nichts mehr im Wege, wenn die Standesbeamtin keine flüchtige Diebin wäre ... Sophie ist mit ihren Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt, obwohl ihr die Hengascher Spießer-Rituale gehörig auf die Nerven gehen. Für jede Ablenkung dankbar rennt sie deshalb mitten in der Hochzeitskleid-Anprobe der flüchtenden Juwelendiebin Marilyn hinterher. Auch die archaischen Maifest-Rituale, bei denen Maiköniginnen an den jeweils "meistbietenden" Mann versteigert werden, verfolgt Sophie mit Argwohn. Und siehe da: Der Leiter des Maikomitees Josten wird tot aufgefunden. Kurz bevor er sich erhängen wollte, scheint er einem Herzinfarkt erlegen zu sein. Doch Sophie mag nicht recht an eine natürliche Ursache glauben. Schließlich ersteigerte der Unsympath im vergangenen Jahr Maikönigin Tine, die Freundin von Maikomitee-Mitglied Sascha. Was damals genau geschah, verschweigt Tine beharrlich. Als Sophie bei ihren Recherchen schwarze Kreppband-Reste eines sogenannten "Schandbaums", der als Warnsignal gilt - in Jostens Müll und auch am Tatort entdeckt, steht für sie fest: Hinter dem vermeintlichen Selbstmord steckt mehr. Kurzerhand knüpft sie sich noch einmal Tine vor. Als auch dieser Fall geklärt ist, scheint alles endlich ein gutes Ende zu nehmen. Sophie und Kauth sind bereit, den ewigen Bund der Ehe einzugehen, doch die Standesbeamtin entpuppt sich als die flüchtige Diebin Marilyn, die umgehend die Flucht anritt - gefolgt von Sophie und Dietmar und Bärbel und Jochen.