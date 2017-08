"MC" steht bei Maserati traditionell für die sportlichste Variante. Klar, dass sich GRIP den überarbeiteten GranTurismo mit dem "Maserati Corse"-Label genauer ansieht. Testfahrerin Cyndie Allemann fühlt dem elegant gezeichneten Italo-Coupé aufs schicke Blech. In der Nähe des Gardasees möchte sie wissen, wie viel Sportsgeist tatsächlich in dem GT mit dem legendären Dreizack im Kühlergrill steckt. Die Eckdaten sind jedenfalls vielversprechend: 460 PS leistet der 4,7-Liter-V8, der in den Grundzügen von Ferrari stammt. Und das Beste: Es handelt sich dabei noch um einen klangstarken Saugmotor, der für viele Sportfahrer - im Gegensatz zum Turbo - nach wie vor erste Wahl bleibt. Cyndie geht dabei auch der Frage nach, wer sich solch ein Coupé eigentlich kauft Gebrauchtwagenprofi Det Müller sucht für GRIP-Zuschauer Marvin ein schickes Sportcoupé mit 200 PS, am besten deutsches Fabrikat. Sein Budget: 10.000 Euro. Neben einem BMW 3er Coupé checkt Det u.a. einen Audi TT und einen Mercedes C 350. Doch was taugen Kompaktsportler in diesem Preissegment? In Dänemark findet einmal im Jahr ein ganz besonderes Rennen statt: das Classic Race Aarhus. Motorsportverrückte aus der ganzen Welt fahren durch die gesperrte Innenstadt. Auslaufzonen gibt es nicht. Wer von der Strecke abkommt prallt in eine Betonmauer. GRIP begleitet deutsche Hobbyrennfahrer, die auf dem einzigartigen Kurs um den Sieg kämpfen. GRIP-Zuschauer Christian will sich ein Kompakt-SUV für circa 35.000 Euro kaufen. Zur Auswahl stehen ein VW Tiguan, ein Mazda CX-5 und ein Hyundai Tucson. Doch Christian kann sich nicht entscheiden. Rennfahrer und Fahrinstruktor Jan Seyffarth testet mit ihm die Modelle, um herauszufinden: Wo liegen Stärken und Schwächen der drei SUVs? Und welcher passt am besten zu Christians Wünschen? - Elektro gegen Diesel