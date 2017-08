In dieser Woche steht für die verbleibenden Models das große Umstyling an. Tränen und große Emotionen sind dabei vorprogrammiert. Direkt im Anschluss geht es zur ersten Entscheidung: Beim Spiegel-Walk laufen die Kandidatinnen in Funktionsunterwäsche vor die Jury. Obwohl sie darauf brennen ihr neues Ich das erste Mal zu sehen, dürfen sie sich nicht von den Spiegeln ablenken lassen, die den Laufsteg säumen. Wie selbstbewusst präsentieren die angehenden Curvy Models ihren neuen Look? Um Wandelbarkeit geht es auch beim zweiten Walk der Woche. Die Modelanwärterinnen, die diesmal in Gruppen antreten, sollen zuerst Lebensfreude ausstrahlen und sich danach in einem brandneuen Outfit elegant präsentieren. Für das Wechseln der Outfits haben die Frauen nur wenige Sekunden Zeit. Dazu kommt, dass die Umkleide gar keine Umkleide im eigentlichen Sinne ist, sondern ein ausgefallener und ziemlich enger Ort. Stress und Hektik bleiben da nicht aus. Nach dem Quick-Change-Walk fällt die Jury ihre Entscheidung: Welche Kandidatinnen haben die Erwartungen erfüllt und wer muss die Heimreise antreten?