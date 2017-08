Sheldon weiß nichts mit sich anzufangen, da Amy verreist ist. Deshalb geht er mit Raj zusammen in dessen Forschungslabor, wo er Ausschau nach bisher unbekannten Planeten hält. Und tatsächlich entdecken die beiden etwas, was vorher noch niemand gesehen hatte. Howard und Bernadette haben lange die nötige Sanierung ihres Hauses vor sich hergeschoben, doch nun wollen sie das in Angriff nehmen. Dafür muss aber Stuart endlich seine Sachen packen.