The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 07:55 - 08:20 Uhr | Sitcom Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ist er womöglich doch nicht so genial, wie er dachte? Sheldon hat schwer damit zu kämpfen, dass seine Theorie falsch ist. Doch just, als es seinem Kumpel Wil Wheaton gelungen ist, Sheldon wieder aufzubauen, reißt Leonard die Wunde wieder auf. Zwischen Bernadette und Howard kracht es. Schuld daran ist Raj... Untertitel: Jodeln für Nerds Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2013 Regie: Mark Cendrowski Folge: 10 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Penny Kaley Cuoco Rajesh Koothrappali Kunal Nayyar Amy Farrah Fowler Mayim Bialik Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets