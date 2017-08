Das erstaunliche Leben des Walter Mitty Heute | Pro7 | 20:15 - 22:25 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Walter ist ein Loser mit einer besonderen Gabe: In Tagträumen wächst er über sich hinaus und erlebt haarsträubende Abenteuer. Basiert auf einer Kurzgeschichte von 1939, Titelheld und Regisseur Stiller schuf einen schnuffigen Mix aus Superheldenparodie und Romanze. Original-Titel: The Secret Life of Walter Mitty Laufzeit: 130 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA, CDN, AUS 2014 FSK: 6 Schauspieler: Walter Mitty Ben Stiller Cheryl Melhoff Kristen Wiig Tim Naughton Jonathan C. Daly Tim Naughton Jon Daly Odessa Mitty Kathryn Hahn Edna Mitty Shirley MacLaine