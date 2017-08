In Asgard herrscht Chaos, denn der hinterhältige Loki führt im Götterhimmel einen gnadenlosen Krieg. Um die Macht an sich zu reißen, tötet er Odin, den verehrten Vater aller Götter. Anschließend flieht Loki zur Erde. Dort möchte er ein gigantisches Herr aufstellen, um endlich in Asgard herrschen zu können. Thor nimmt die Verfolgung auf, verliert unterwegs allerdings seinen magischen Hammer.