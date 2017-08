In einem äußerst waghalsigen Unternehmen ist es Seth endlich gelungen, aus dem Motel zu fliehen. Er macht sich unverzüglich mit dem Wohnmobil der Fullers auf den Weg in Richtung der Grenze. Richie setzt sich unterdessen mit seinen irrationalen Ängsten auseinander. Und Jacob will um jeden Preis seine Kinder in Sicherheit bringen. Er setzt alles daran, mit ihnen die Grenze zu überqueren.