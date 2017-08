Friends with Kids - Küssen verboten! Morgen | ORF 1 | 00:55 - 02:35 Uhr | Komödie Infos

Mehr Termine Inhalt Julie und Jason sind seit Jahren beste Freunde und wissen eines ganz sicher: Sie werden sich niemals ineinander verlieben. Deshalb erscheint es ihnen als brilliante Idee, ein gemeinsames Kind zu bekommen: Während einer von ihnen im Nachtleben des Big Apple Abenteuer erlebt, kann der andere auf das Kind aufpassen. Zunächst ist ihr ungewöhnlicher Lebensentwurf von Erfolg gekrönt: Julie verliebt sich in den attraktiven Kurt. Jason findet in der Tänzerin Maryjane seine Traumfrau. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. Während die Beziehungen ihrer besten Freunde auf Sand laufen, entdecken Julie und Jason ihre Gefühle füreinander. Das sollte nicht passieren... Eine rasend witzige romantische Komödie mit absolutem Staraufgebot: An der Seite von Adam Scott und Jennifer Westfeldt haben Publikumslieblinge wie Sexbombe Megan Fox, Joe Hamm aus der Serie "Mad Men" und Comedy-Ass Kristen Wiig sensationell ulkige Gastauftritte. Original-Titel: Friends with Kids Laufzeit: 100 Minuten Genre: Komödie, USA 2011 FSK: 12 Schauspieler: Jason Fryman Adam Scott Julie Keller Jennifer Westfeldt Leslie Maya Rudolph Alex Chris O'Dowd Missy Kristen Wiig Ben Jon Hamm