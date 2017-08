Der kraftstrotzende Connor MacLeod lebt in der Wildnis der schottischen Highlands, als er erfährt, dass er unsterblich ist. Während er an der Seite seiner geliebten Frau nicht altert, muss er schließlich ihren Tod verkraften. In den folgenden Jahrhunderten muss er immer wieder gegen andere Unsterbliche kämpfen, bis zum finalen Duell mit seinem größten Widersacher.