Joe Cocker wurde mit Hits wie "Unchain My Heart" bereits zu Lebzeiten zur Legende. Drei Jahre nach seinem Tod zeigt ARTE eine umfassende Filmbiografie, die sein bewegendes Leben Revue passieren lässt von den wilden Anfängen in Sheffield bis zu seinen späten Jahren mit seiner Frau Pam auf einer Ranch in Colorado, wo er endlich sein Glück gefunden hatte. Seine Stimme begeisterte Millionen Menschen.