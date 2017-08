Beata ist fast 40, Single und weit weg von dem Leben, das sie sich eigentlich wünscht: "Mit Mann und Kind in einem Häuschen zu leben und die eigene Familie genießen." Sie arbeitet viel, geht abends tanzen und nutzt ausgiebig die Dating-Portale im Netz - immer in der Hoffnung, endlich den Mann fürs Leben zu finden. "Doch viele Männer, die ich treffe, wollen nur schnellen Sex", sagt sie. Für sie ein Ausschlusskriterium. Und die anderen? Sind einfach nicht die richtigen - und so trifft Beata schnellstmöglich den Nächsten. Auch die 44-jährige Claudia kann ein Lied von Männern singen, die nur ihren Spaß wollen - aber keine Verpflichtungen. Auch sie sucht "Mister Perfekt" und kann ihn nicht finden. Beata und Claudia: Zwei Frauen auf der Suche nach dem besten aller Partner, weil zum perfekten Leben auch die perfekte Beziehung gehört. Hat Liebe bei diesen hohen Ansprüchen überhaupt noch eine Chance zu reifen? Ebenfalls im Reigen der Begegnungen: der 29-jährige Hansi und der 35-jährige Izzo. Veganer Hansi hat derart präzise Vorstellungen von seiner Traumfrau, von ihren Interessen und ihrer Lebensweise, dass sie kaum erfüllbar scheinen. Und Izzo zieht sich immer dann zurück, wenn er merkt, dass es ernster wird zwischen ihm und einer Frau. Denn er hat Angst, verletzt zu werden. Trösten kann er sich mit dem nächsten Date, denn das wartet schon. Filmautorin Katrin Wegner begleitet elf Singles von einem Blind Date zum nächsten und begegnet dabei Frauen und Männern, die seit Jahren auf der Suche nach dem Glück sind. Für fast alle gilt: In kürzester Zeit wird abgecheckt, ob der oder die Andere möglichst perfekt zum eigenen Leben passt. Und oft reicht schon ein falsches Wort - und im Netz wird einfach zum Nächsten geklickt. Denn die Auswahl auf Dating-Portalen ist riesig - und schließlich könnten Mrs. und Mr. Right nur wenige Treffen entfernt sein. Ein Film über die Irrungen und Wirrungen der Liebe, über klopfende Herzen, tiefe Enttäuschungen und große Hoffnungen.