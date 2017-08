Antonio gerät in den Fokus der Internen Ermittlung. Der Detective hat als Zweitjob in der Sicherheitsfirma seines Freundes Roman gearbeitet und konnte dabei den tödlichen Überfall auf einen Mandanten nicht verhindern. Der Diamantenhändler Roslyn, das Mordopfer, stellt sich als eine eher undurchsichtige Person heraus und Antonio steht in Verdacht, an einem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Während der Druck auf ihn zunimmt, startet er zusammen mit Roman eine Ermittlung in eigener Sache.