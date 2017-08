Ein bis zum Äußersten gereizter Patient betritt die Notaufnahme und behauptet, seinen Herzschlag in seinem Kopf zu hören. Er ergreift drastische Maßnahmen, um seinem Leiden ein Ende zu setzen. Ein Fall, der Dr. Chois ganzes Können fordert. Dr. Manning behandelt einen Jungen mit einem gebrochenen Handgelenk, dabei kommt ihr ein furchtbarer Verdacht, als sie bemerkt, dass die Fakten nicht zusammenpassen. Sie informiert Goodwin und Dr. Charles, die eine schwerwiegende Entscheidung treffen müssen. Dr. Rhodes beeindruckt Dr. Downey im Operationssaal mit seinen speziellen Fähigkeiten. Will erhält währenddessen neue Informationen in Bezug auf den drohenden Prozess und Sarah versucht die Ursache für ihre Panikattacken der letzten Zeit herauszufinden.