Hubert und Staller Heute | Bayern | 21:10 - 21:55 Uhr | Krimiserie

Riedl hat es sich zum Hobby gemacht, stundenlang die Häuser seiner Nachbarn zu beobachten. Eines Tages wird er Zeuge eines brutalen Mordes. Hubert und Staller wollen ihm nicht so recht glauben, lassen sich aber dennoch überreden, den vermeintlichen Tatort genau unter die Lupe zu nehmen. Die Beamten finden dort keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen. Einmal mehr werden Riedls Aussagen als unglaubwürdig eingestuft. Doch dann wird am nächsten Morgen ausgerechnet Riedls Nachbarin Cordula Morbach als vermisst gemeldet.... Untertitel: Nachhilfe in Sachen Mord Laufzeit: 45 Minuten Genre: Krimiserie, D, A 2014 Regie: Wilhelm Engelhardt Folge: 11 FSK: 6 Schauspieler: Franz Hubert Christian Tramitz Johannes Staller Helmfried von Lüttichau Reimund Girwidz Michael Brandner Dr. Anja Licht Karin Thaler Sabrina Rattlinger Carin C. Tietze Yazid Hannes Ringlstetter