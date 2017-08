In einem streng geheimen Labor in der Wolkenstadt Metro City baut der Wissenschaftler Dr. Tenma einen ganz speziellen Roboter, ein Abbild seines verstorbenen Sohnes Toby, das er mit spektakulären Superkräften, Raketenbeinen und Röntgenaugen ausstattet. Doch Tenma ist mit dem Ergebis nicht zufrieden. Denn der Roboter kann ihm seinen Sohn Toby nicht ersetzen. Enttäuscht und verägert verbannt Dr. Tenma seine Entwicklung auf die Erde. Der Roboter, der sich fortan Astro Boy nennt, ist schockiert, über das, was ihn auf der Erde erwartet. Überall liegt Müll und an jeder Ecke lauert das Verbrechen. Astro Boy fällt es schwer, sich hier zurechtzufinden. Er macht Bekanntschaft mit einer Gruppe Jugendlicher, die für den skrupellosen Forscher Hamegg Ersatzteile heranschaffen müssen. Er benutzt diese, um Roboter für Gladiatorenkämpfe zusammenzuschrauben. Astro Boy ist alarmiert, denn er verfügt über eine eingebaute Energiequelle, die ihn zu einer begehrten Beute macht. Gleichzeitig will er die Welt von düsteren Machenschaften befreien und vor dem Untergang retten. Gemeinsam mit seinen neuen Freunden heckt Astro Boy einen Plan aus. Dabei vertraut er nicht nur auf sein einzigartiges technisches Equipment und sein helles Köpfchen, sondern vor allem der Kraft der Freundschaft.