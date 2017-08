Während Lizzys Schulfreundin Mira als neue Ärztin in Weiterbildung an der Karlsklinik beginnt, erhält Betty vom neuen Verwaltungsdirektor einen Eintrag in ihre Personalakte. Sofort macht sie sich auf den Weg zu dessen Büro, um ihn zur Rede zu stellen. Dort angekommen, ist sie überrascht, wer da vor ihr steht. Unterdessen lässt Lewandowski keine Gelegenheit aus, Aufgaben an Talula zu delegieren.