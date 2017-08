Köpfchen, Teamgeist, Körpereinsatz und Fingerspitzengefühl sind gefragt! Die Siegprämie beträgt diesmal 200.000 Euro, denn in der letzten Show (Mai 2017) gewann das Team "Gottschalk-Jauch" und der Gewinn floss in den Jackpot. Blamage oder Sieg? Wer gewinnt in der 17. Folge das Duell? Die Show-Giganten "Gottschalk-Jauch" oder der beste der 500 Kandidaten? Ganz Deutschland ist aufgerufen, sich als Herausforderer des Teams "Gottschalk-Jauch" zu bewerben. Jeder, der volljährig ist, kann sich im Internet bei www.RTL.de als Studiokandidat bewerben. Aus Tausenden Bewerbern werden 500 Studiokandidaten ausgewählt, die als Herausforderer gegen Thomas Gottschalk und Günther Jauch antreten. Jeder Kandidat erhält ein Abstimmungsgerät. Gemessen wird, ob die Frage richtig und wie schnell sie beantwortet wird. In den ebenfalls zur Show gehörenden Aktionsrunden haben jeweils zwei der 500 Kandidaten die Chance, sich in rasanten und lustigen Spielen direkt mit dem Duo "Gottschalk-Jauch" zu messen. Der Studiokandidat, der am Ende der Sendung die meisten richtigen Antworten in der kürzesten Zeit gegeben hat, tritt im Finale persönlich gegen Gottschalk und Jauch an und hat die Chance, mit Taktik, Wissen und ein bisschen Glück die Gewinnsumme (mind. 100. 000 Euro) zu kassieren. Sollten Gottschalk und Jauch gewinnen, so fließt der Gewinn seit der 12. Show (Februar 2016) in den Jackpot. In der nächsten Show würde es dann um 200.000 Euro (oder ggf. mehr, je nach Eingang in den Jackpot) gehen. Im Finale wird das Spiel "Der große Knall" gespielt. Ein überdimensionaler Luftballon muss platzen. Es wird solange gespielt, bis der Luftballon platzt. Es gewinnt diejenige Partei, die das "Licht" in dem Moment hat, in dem der Luftballon platzt. Wer ist schlauer? Das Team "Gottschalk-Jauch" oder 500 motivierte Kandidaten im Studio? Sind die beiden Show-Giganten schlagfertig genug, um sich gegen die Herausforderer aus dem Studiopublikum durchzusetzen? Ein Studio voller Palmen aus Jamaika, Getränken aus Hawaii und Sand aus Sylt: In Spielen sind bei dieser Sommershow von "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen ALLE" die "Bullyparade" mit Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz sowie Sängerin Vanessa Mai dabei, die in einer Premiere ihren neuen Song "Nie Wieder" singt.