Folge 5: Die Schweine-Fans aus dem Schwarzwald Der "Land und lecker"-Bus ist dieses Jahr unterwegs von der holländischen Grenze bis an den Bodensee. Sechs Frauen laden sich gegenseitig auf ihre Höfe ein und servieren herbstliche Köstlichkeiten vom eigenen Hof und aus der Region. In der Gemeinschaftsproduktion von WDR und SWR lernen sich die Frauen auf der Reise immer besser kennen und erleben bei jedem Besuch die Familie und den Hofalltag der anderen. Die jeweilige Gastgeberin überrascht dabei mit kulinarischen Ideen und stellt sich dem Urteil der anderen, denn es geht um die Frage: Wer kocht das beste Landmenü? Der Oldtimerbus entführt die Landfrauen in der fünften Folge in den Schwarzwald. Im badischen Oberkirch halten Judith Wohlfarth und ihre Mutter freilebende Schweine. Die englischen Rasseschweine sind klein und leicht und für die steilen Hanglagen des Schwarzwalds wie geschaffen. Die junge Züchterin hat sich bewusst dafür entschieden, ihre Schweine frei im Wald aufwachsen zu lassen. Dadurch erzielt sie eine hervorragende Fleischqualität. Die 28-jährige Betriebswirtin hat nach ihrem Studium zunächst in einer Bank gearbeitet. Doch dann fand sie mit ihrer Mutter den Hof im Schwarzwald, sattelte ein Landwirtschaftsstudium oben drauf und leitet seither den Schweinezuchtbetrieb. Wurst, in Gläsern gekocht und mit einer eigenen Gewürzmischung abgeschmeckt, ist die Spezialität der Landfrau. Für ihre Gäste bereitet sie ein deftiges Menü mit herbstlichen Rezepten aus der Region zu. Die Gemeinschaftsproduktion von WDR und SWR zeigt in je 45 Minuten sechs engagierte Frauen. Ob auf dem Weingut, in der Hofbrennerei oder in der Räucherstube - alle Frauen gewähren einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und erzählen ihre ganz persönliche Geschichte, die jede mit dem Leben auf dem Land verbindet. Garniert wird das Ganze mit leckeren Gerichten, die Lust auf gute Landküche machen.