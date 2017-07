Jane und Brad verbringen den Halloweenabend damit, auf ein Haus in der Vorstadt aufzupassen. Was anfangs wie ein Klacks aussieht, wird zur Bewährungsprobe. Der Rest der Freunde ist unterdessen auf einer Party eingeladen. Während Penny und Max so ihre Probleme mit ihrem Partnerkostüm haben, sind Alex und Dave überzeugt die richtige Wahl getroffen zu haben.