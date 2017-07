Als Jane Brad mitteilt, dass ihre alte Collegefreundin Sarah zu Besuch kommt, ergreift er die Flucht. Während Brad angeblich auf einer Geschäftsreise außerhalb der Stadt ist, genießt er in Wirklichkeit die freie Zeit in einem Hotel ganz in der Nähe. Um das Geschäft für Daves Imbisswagen anzukurbeln, drehen er und Max einen Werbespot.