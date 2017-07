Ein Marktbesuch, bei dem Helmuth Nowak lediglich Obst für einen gesunden Smoothie kaufen wollte, endet mit einem Toten. Dem Marktleiter Peter Gruber wurde am helllichten Tag ein Messer in die Brust gerammt. Der Obsthändler Aykut Emre gerät in Verdacht, da er und das Opfer zerstritten waren. Und dann gibt es noch die strammen Nationalisten, die keine "Ausländer" in den Hallen dulden wollten.