Eine Nacht im Juli 2016 ist ein dramatischer Wendepunkt für die Menschen in der Türkei. Für wenige Stunden probt am 15. Juli eine kleine Gruppe des türkischen Militärs den Aufstand. Der Putschversuch endet schon nach kurzer Zeit kläglich - mit gravierenden Folgen: Bisher sind mindestens 50 000 Menschen inhaftiert, darunter einige Tausend Soldaten, deren Beteiligung von Gerichten geklärt werden muss. Aber festgehalten werden noch sehr viel mehr Akademiker, Journalisten und Oppositionspolitiker. Viele flüchten nach Deutschland und beantragen hier Asyl. Dem Reporterteam liegt eine Liste von hochrangigen türkischen Staatsbeamten vor, die bereits Asyl in Deutschland erhalten haben und hier wieder politisch aktiv werden. Die Reporter zeichnen den gescheiterten Putsch minutiös nach, sprechen mit Zeitzeugen, Aktivisten und Opfern und recherchieren vor Ort. Der ehemalige türkische Ministerpräsident Mesut Yilmaz äußert zum Putschversuch in der Türkei. Mitglieder einer parlamentarischen Untersuchungskommission nehmen Stellung zu den Fragen der Reporter. Was hat Fethullah Gülen mit dem gescheiterten Putsch zu tun? Wer aus der AKP-Regierung wusste wann und was? Und: wie hat der Putsch das Leben in der Türkei geändert?