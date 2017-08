Fast die gesamte politische Elite Dänemarks zählt mittlerweile zu den Verdächtigen, eine Überprüfung kann nur Schritt für Schritt erfolgen. Sarah Lund hat herausgefunden, dass Louise in einem Kinderheim untergebracht war, das von einem Fonds der Firma Zeeland unterstützt wurde. Sie fährt zu ihrem Ansprechpartner bei Zeeland, Robert Zeuthens persönlichem Assistenten Niels Reinhardt. Dort erhält sie einen Anruf von Borch: Eine Autonummer im sichergestellten Notizbuch war falsch herum aufgeschrieben worden, sie gehört zum Wagen von Niels Reinhardt. Plötzlich taucht auch der Entführer von Emilie und Vater von Louise bei Reinhardt auf und überwältigt Reinhardt und Sarah. Er ist sich sicher, dass Niels Reinhardt der Mörder seiner Tochter Louise ist, und will ihn ertränken. In letzter Minute gelingt es Borch jedoch, den Mord zu verhindern und den Täter festzunehmen. Dann stellt sich heraus, dass Niels Reinhardt ein wasserdichtes Alibi für die damalige Tatzeit hat. Sarah und Borch verhandeln weiter mit dem Entführer. Auf Sarahs Zusicherung hin, dass sie alles tun wird, um den Mord an Louise aufzuklären, zeigt er sich bereit, mit Borch und ihr am Wahltag nach Norwegen zu fahren und sie zu Emilies Versteck zu führen: einem Container, in dem die Luft langsam knapp wird.