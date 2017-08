Die gefährlichsten Verbrecher Amerikas sollen mit dem Flugzeug "Con Air" in ein neues Gefängnis verlegt werden. An Bord befindet sich auch der Ex-Soldat Cameron Poe, für den dies der langersehnte Flug zu seiner Familie ist. Die Verbrecher bringen die Maschine in ihre Gewalt. Es ist nun an Poe, den Flieger wieder auf Kurs zu bringen und die Besatzung zu retten.