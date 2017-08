Wildes Arabien - Wüste voller Leben - Sand, Sonne, Sterne Heute | Bayern | 10:25 - 11:10 Uhr | Naturdoku Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Weite Teile der Arabischen Halbinsel sind von Wüste geprägt. Hier überlebt nur der, der sich perfekt anpasst, wie z.Bsp. die Arabische Oryx-Antilope, die tagelang ohne Flüssigkeit auskommen kann. Oft wandern die Tiere Hunderte Kilometer auf der Suche nach frischem Grün. Die einzigen Menschen, denen es gelingt, seit Jahrtausenden ein Leben in und mit der Wüste zu führen, sind die Beduinen. Original-Titel: Wild Arabia Laufzeit: 45 Minuten Genre: Naturdoku, GB 2013 Regie: Barnaby Taylor Folge: 1 Schauspieler: Narrator Alexander Siddig Himself Abdullah Al Shuhi Herself Sue Gibson Himself Chadden Hunter Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets