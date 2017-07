ALVINNN!!! und die Chipmunks 03. August | Super RTL | 12:20 - 12:40 Uhr | Animationsserie Infos

1. Geschichte: Alvin hat eine Freikarte für ein Fußballspiel ergattert. Dummerweise findet es am gleichen Tag wie der alljährliche Familienausflug statt. Was macht Alvin nun? 2. Geschichte: Dave lädt die Chipmunks zu einem Ausflug ein. Ein Tag ohne Handyempfang, irgendwo im Nirgendwo? Alvin ist fassungslos! Dann schafft es Dave, die Freunde für die Natur doch noch zu begeistern. Original-Titel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Untertitel: Der Familientag / Zurück in die Natur Laufzeit: 20 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2015 Folge: 4 FSK: 6