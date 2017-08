Doris suchte ihre Mutter: Doris wird 1980 als Kind eines deutschen Fremdenlegionärs und einer Tahitianerin auf Tahiti geboren. Über ihre Vergangenheit weiß die junge Frau nicht viel. Noch im Babyalter holt ihre Großmutter sie nach Deutschland. Angeblich, weil es ihr bei ihrer Mutter gesundheitlich nicht gut gegangen sei. Doris wächst bei den Großeltern auf. Ihr ganzes Leben vermisst Doris die Liebe und Zuneigung ihrer Mutter. und sucht nach Ihrer Mutter. Um Doris zu helfen, fliegt Julia um die halbe Welt nach Tahiti. Wo ist Brigitte? 1972 beschließt die damals 21-jährige Brigitte, mit ihrem Mann nach Australien auszuwandern und ihre Familie in Deutschland zurückzulassen. Vor allem ihre Mutter Käthe ist mit diesem Plan gar nicht einverstanden. Anfangs halten beide noch Briefkontakt. Birgitte deutet sogar an, wieder zurückkommen zu wollen, bis Käthe plötzlich keine Nachricht mehr aus Australien erhält. Seitdem haben sie und ihre anderen Töchter Monika, Angelika und Renate nichts mehr von Brigitte gehört. Über 30 Jahre quält Käthe die Angst, dass ihre Tochter ist. Helen sucht ihren Vater: Helen wird 1972 in England geboren. Über ihren Vater Robert weiß sie nichts. Erst als Helen 14 Jahre alt ist traut sie sich, energischer nachzufragen. Ihre Mutter wird wütend und reagiert abweisend. Helen fragt nie wieder nach ihrem Vater. Das Verhältnis zu ihrer Mutter wird immer kühler und distanzierter. Helen fühlt sich ihr ganzes Leben allein und ungeliebt. Heute lebt Helen mit ihrem Ehemann in der Nähe von Frankfurt. Sie sehnt sich mehr denn je nach dem unbekannten Vater. Julia macht sich auf die Suche nach ihm.