Mehr Termine Inhalt Sieben Monate lang ist Kommandant Taylor (Charlton Heston) im Weltraum unterwegs, als er auf einem fremden Planeten notlanden muss. Auf der Erde, von der er 1978 aufgebrochen ist, sind allerdings inzwischen 2000 Jahre vergangen. Der fremde Planet wird von sprechenden Affen beherrscht, für die menschliche Wesen lediglich Versuchsobjekte sind. Das Leben von Taylor und seiner Crew ist in Gefahr. Original-Titel: The Planet of the Apes Laufzeit: 135 Minuten Genre: , USA 1968 Regie: Franklin J. Schaffner FSK: 12 Schauspieler: George Taylor Charlton Heston Dr. Cornelius Roddy McDowall Dr. Zira Kim Hunter Dr. Zaius Maurice Evans Präsident der Akademie James Whitmore Dr. Honorius James Daly