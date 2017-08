Independents - War Of the Worlds Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:03 Uhr | Infos

Mehr Termine Inhalt Feindliche Außerirdische haben die Erde erobert und das gesamte Kernwaffenarsenal zerstört. Die Aliens stellen die Menschen vor die Wahl: Entweder sie emigrieren freiwillig und siedeln sich auf einem anderen Planeten an, oder sie werden eliminiert. Die meisten sind bereit, sich ihrem Schicksal zu fügen. Nur der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika will die Invasoren bekämpfen und die Wahrheit hinter deren Umsiedlungsplänen herausfinden, bevor die gesamte Menschheit ausgelöscht wird. Original-Titel: Independents' Day Laufzeit: 108 Minuten Genre: , USA 2016 Regie: Jon Wright, Laura Beth Love FSK: 12 Schauspieler: Agent Taylor Jude Lanston Captain Goddard Johnny Rey Diaz General Roundtree Sal Landi Präsident Raney Fay Gauthier Senator Randall Raney Jon Wright Red Jacquelin Arroyo