Überfall auf einen Tabakladen: Tarik und Claudia ermitteln. Der rassistische Kioskbesitzer identifiziert Tariks Cousin Murat als Täter. Natürlich ist Tarik von dessen Unschuld überzeugt. Er kann es nicht gewesen sein, denn schließlich kennt Tarik seinen Cousin. Wegen Befangenheit zieht Haller ihn vom Fall ab. Murat leugnet die Tat zunächst. Als aber ein Entlastungszeuge im PK 21 für ihn aussagen will, gesteht er plötzlich den Überfall. Die Polizisten vermuten eine Notlüge, doch was hat der junge Türke zu verheimlichen? Um ihn zu entlasten, müssen die Polizisten den eigentlichen Täter dingfest machen. Gleichzeitig müssen sie hinter Murats Geheimnis kommen, für dessen Schutz er sogar den Überfall gestehen und eine Gefängnisstrafe riskieren würde. Am Ende muss Tarik die Beziehung zu seinem Cousin ganz neu überdenken.