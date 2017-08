Tom fällt mehr durch aggressives Verhalten als durch gute Leistungen auf. Nicht nur Vollmer sondern auch Toms Freundin Nikki kommen nicht mehr an ihn ran. Steht Tom unter Druck, weil seine Mutter Lehrerin an der GSG ist? Und er deshalb viel Spott ertragen muss? Als Vollmer Toms Vater kennenlernt, ahnt er, dass mehr dahinter steckt... Karin Noske und Stefan Vollmer sind ein Paar! Zumindest nach Schulschluss...! Wenn sie alleine sind! ...ansonsten verheimlichen sie ihre Beziehung, weil Karin es so möchte. Stefan findet das Versteckspiel eher amüsant, bis er versteht, was wirklich dahinter steckt...