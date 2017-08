Mona kriegt ein Baby Heute | ONE | 14:05 - 15:35 Uhr | Familienfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Schock für das Ärztepaar Judith (Barbara Auer) und Stefan (Dominic Raacke): Nesthäkchen Mona (Stephanie Amarell) ist schwanger - mit 14! In Schule und Familie kracht es gewaltig, und auch die Ehe der Eltern gerät in die Krise. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Familienfilm, D 2014 Regie: Ben Verbong FSK: 6 Schauspieler: Mona Lessing Stephanie Amarell Judith Lessing Barbara Auer Stefan Lessing Dominic Raacke Direktorin Schmelcher Imogen Kogge Max Rosenthal Dominique Horwitz Roman Seifert Enno Trebs