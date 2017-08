Sandra und Marc haben sich den Traum vom Luxus-Landleben erfüllt. Die 22-Jährige wohnt mit ihrem 15 Jahre älteren Freund auf 80 m², die sie teilweise selbst renoviert hat. Nebenbei ist Sandra Hobbymodel und designt ihre eigene Kleidung. Bis sie aber mit ihrer Kollektion durchstartet, verdient Sandra ihre Brötchen als Anlagenmechanikerin. Marc ist Landwirt. Weil sein Einkommen nicht reicht, arbeitet er zusätzlich als Sänger, ist Besitzer einer Diskothek und produziert seine eigene Musik. Diesem Powerpaar wird es nie langweilig. Sandra will hoch hinaus und arbeitet dafür Tag und Nacht. Kinder kommen für sie nicht in Frage, Marc würde hingegen schon gerne Papa werden... Wesentlich bodenständiger geht es bei Laura (21) und Dwayne (34) zu. Die beiden sind verheiratet und Eltern der einjährigen Hayley. Laura geht in ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau ganz auf. Trotzdem ist sie manchmal von ihrem Tagesablauf und von Programmierer Dwayne genervt, denn der hat hauptsächlich Augen für seinen Computer. Seit Hayleys Geburt ist zudem das Thema Sport ein Tabu. In der Schwangerschaft haben beide 30 Kilo zugenommen und Laura fühlt sich gar nicht mehr wohl in ihrer Haut. Ein bisschen Sport an der frischen Luft würde beiden sehr gut tun. Vielleicht kann Tauschmutter Sandra ihrer Tauschfamilie zeigen, dass etwas mehr Bewegung keinem schaden würde... Jetzt tauschen Karrierefrau Sandra und Jungmama Laura für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. - Heute tauschen Sandra (22) und Laura (21) die Familien