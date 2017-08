Sizilien, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Eins mit der Natur und umgeben von den Geistern ihrer Vorfahren, bestellt die Bauernfamilie Mancuso seit Generationen das karge Land. Einzig Geschichten über die Neue Welt - Amerika - durchbrechen die harte Eintönigkeit ihres Lebens: von Kartoffeln so groß wie Kutschen, Karotten so lang wie Kanus und Bäumen, auf denen Goldmünzen wachsen. Eines Tages trifft Salvatore Mancuso (Vincenzo Amato) eine Entscheidung: Mit seinen beiden Söhnen und seiner Mutter will er über den Ozean ins Gelobte Land und in ein besseres Leben reisen. Doch das "Goldene Tor" kann nicht jeder bedingungslos passieren. Um Bürger der Neuen Welt zu werden, müssen die Menschen ein Stück ihrer alten Identität zurücklassen und eine neue annehmen: Einfache Landmenschen haben sich in vornehme Stadtmenschen zu verwandeln. Immer wieder werden die Reisenden an Bord des Überseeschiffes Tests unterzogen, die Zeugnis von ihrer körperlichen und geistigen Eignung für den Eintritt in das Land ihrer Träume geben sollen. Es gilt, körperlich kraftvoll und geistig befähigt zu sein und - vor allem - zu gehorchen.