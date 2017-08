Diesmal zieht es Moderatorin Tamina Kallert mit Kameramann Uwe Irnsinger in Ungarns Hauptstadt. Die beiden entdecken, dass die Donaumetropole viel jünger, kreativer und außergewöhnlicher ist, als ihr vielerorts noch recht angestaubter Ruf. Die beiden Weltenbummler finden in Budapest eine einzigartige Mischung aus verschwenderischer KuK-Lebensart, wie im Széchenyi-Bad und im New York Café.