Think Like a Man Morgen | ORF 1 | 00:35 - 02:25 Uhr | Romantikkomödie

Inhalt Fünf Freunde versinken im Beziehungsstress. Ihre Partnerinnen stellen sie plötzlich vor völlig neue Tatsachen. So drängt die eine nach jahrelanger wilder Ehe zur Hochzeit, die andere verwehrt ihrem Playboy für 90 Tage die gewohnten Schäferstündchen und dem Muttersöhnchen soll klar werden, wer tatsächlich Nummer eins ist. Die üblichen Tricks der Männer gehen jedoch ins Leere, denn ihre Freundinnen haben den Ratgeber "Benimm dich wie eine Dame - aber denk wie ein Mann!" gelesen. Als die fünf das erfahren, ändern sie schlagartig ihre Strategie. Laufzeit: 110 Minuten Genre: Romantikkomödie, USA 2012 Regie: Tim Story FSK: 6 Schauspieler: Dominic Michael Ealy Jeremy Jerry Ferrara Mya Meagan Good Candace Regina Hall Cedric Kevin Hart Lauren Taraji P. Henson