Erich Baumann wird von seiner Tochter Nina tot aufgefunden: Neben der Leiche steht erstarrt Karl-Heinz "Carlo" Funke, Kommissar Heldts väterlicher Freund. Er beteuert seine Unschuld. Im Gegensatz zu Hauptkommissar Grün, der die Indizien gegen Carlo erdrückend findet, beschließt Heldt, den Mordverdacht zu entkräften. Baumann war Carlos Vermieter. Sie waren am Abend zuvor in Streit geraten, denn Carlo hatte offenbar große finanzielle Probleme. Staatsanwältin Ellen Bannenberg ordnet eine Obduktion der Leiche an, obwohl zunächst keine Anzeichen eines gewaltsamen Todes zu finden sind. Und tatsächlich: Baumann wurde mit einem exklusiven Rotwein vergiftet. Leider findet Grün die Flasche im "Carlos", versteckt hinter einer Kühltruhe. Heldt sieht das alles als eine große Verschwörung an. Es gibt doch noch andere Ermittlungswege: Was verbirgt der smarte Dr. Paul, der seine Praxis im Erdgeschoss des Hauses hat? Oder hat sich der Ganove Sven Lattbeck, der mit Baumann im "Carlos" Blitzschach gespielt und hoch verloren hat, gerächt? Heldt will nicht wahrhaben, dass sich die Schlinge um Carlos Hals zuzieht, so dass Ellen Bannenberg keine andere Wahl hat, als ihn wegen Befangenheit zu suspendieren. Auf sich gestellt, beginnt für Nikolas Heldt ein Wettlauf gegen die Zeit.