Der Kombi galt früher als bieder oder spießig - doch das Image hat er schon lange abgelegt. Vor allem in den letzten Jahrzehnten hat sich das Bild vom praktischen Handwerkerauto zum trendigen Lifestyle-Modell gewandelt. Was lieben vor allem die Deutschen so an ihm? Die n-tv Reportage geht auf Spurensuche und blickt auf die Geschichte des Kombi zurück. - Kombi - Das Lieblingsmodell der Deutschen