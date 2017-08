In der Berliner Kanalisation wird ein Kleidersack gefunden. Darin entdecken Dr. Katrin Stoll, Henrik Mertens und das Team der IEK die sterblichen Überreste einer jungen Frau. Die Nachforschungen führen zurück ins Jahr 2004, dem Beginn der Modecasting-Ära. Die Spezialisten müssen tief in das Mode-Business mit all seinen Schattenseiten eintauchen, um den Schlüssel zur Lösung zu finden.