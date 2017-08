Bislang hat Bauer Brakelmann nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf die Feinheiten seiner Inneneinrichtung verwendet. Das ändert sich allerdings, als er im Dorfkrug erfährt, dass ein Bauer aus der Gegend sein Anwesen für 800.000 Euro verkauft hat. Brakelmann will sein Haus einmal "frisch durchstreichen" und ebenfalls an einen reichen Städter verkaufen. Doch der Plan scheitert zunächst am Material.