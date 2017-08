Um seinen maroden Hof finanziell zu sanieren, eröffnet Bauer Brakelmann eine Tierpension. Weil gerade Ferien sind, floriert das Geschäft, was den neidischen Nachbarn Adsche Tönnsen ärgert. Wegen Arbeitsüberlastung stellt Brakelmann aber Adsche als Assistenten ein. Das Unheil beginnt. In Brakelmanns Abwesenheit nimmt Adsche einen Bären in Pflege, und das für ein Honorar, das noch nicht einmal die Futterkosten deckt. Und dann büxt der Bär auch noch aus!