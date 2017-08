Aksel Borgen ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann in Asien. Der gebürtige Norweger lebt dort glücklich mit seiner Frau und seinem Sohn. Doch eines Tages erhält er einen Anruf aus seiner Heimatstadt Lifjord. William Hansteen bittet Aksel, die marode Firma seiner Frau Eva zu retten. Doch Aksel schlägt die Bitte sofort aus. Denn Eva ist die Mutter von Aksels früherer Freundin Karine. Sie wurde vor zwanzig Jahren ermordet. Aksel wurde damals verdächtigt und verhaftet. Allerdings hat man ihn nach einem Jahr wieder aus dem Gefängnis entlassen, da seine Schuld nicht eindeutig bewiesen werden konnte. Karines Mutter Eva und so manch anderer Einwohner von Lifjord sind da anderer Meinung. Aksel ist für sie der Mörder an Karine. Als Aksel sich schließlich doch dazu durchringt, der Firma zu helfen und nach 20 Jahren nach Lifjord zurückkehrt, wird er dort nicht sonderlich freundlich empfangen und muss sich seiner Vergangenheit stellen. (Premiere in ONE)