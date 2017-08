Alles ok in Bad & WC? So werden Sie Schmutz, Schimmel und verstopfte Rohre nachhaltig los! - Der Haushalts-Check mit Yvonne Willicks: Alles ok in Bad & WC? So werden Sie Schmutz, Schimmel und verstopfte Rohre nachhaltig los! Kamille, Aloe Vera oder Mandelmilch. Feuchtes Toilettenpapier - extra sanft und dermatologisch getestet! Viele Hersteller versprechen: Diese Tücher lösen sich nach dem Spülen in der Toilette ganz einfach und schnell auf! Doch wie sieht das in der Praxis aus? In ganz Deutschland schlagen Klärwerker in diesen Tagen Alarm: Feuchtes Toilettenpapier verstopft Pumpen und legt ganze Klärwerke lahm! Was ist dran an diesen Vorwürfen? Exklusiv testet Verbraucherexpertin Yvonne Willicks an der RWTH Aachen, wie lange feuchtes Toilettenpapier tatsächlich braucht, bis es sich komplett auflöst. Putzen wie die Profis: Perfekte Sauberkeit in Bad und WC. Und das mit so wenig Zeit und Aufwand wie möglich! Für die Housekeeping-Mitarbeiter eines bekannten Kölner Nobelhotels ist das Tagesgeschäft. Yvonne Willicks testest im Selbstversuch die besten Putztricks der Profis und ist beeindruckt, mit wie wenig Chemie sie im Bad auskommen! Kampf dem Schimmel: Knapp fünf Millionen Deutsche leiden unter Schimmelallergien. In über der Hälfte aller Fälle ist das Badezimmer die Quelle der heimtückischen schwarzen Plage. Wie lässt sich geschickt verhindern, dass Schimmel überhaupt entsteht? Und wie wird man den lästigen Pilz los, bevor die Sporen zum Problem für die Gesundheit werden? Gemeinsam mit Schimmelexperten zeigt Yvonne Willicks die besten Tipps!