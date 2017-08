Rabattsysteme: Sparschwein oder Datenklau? - Rabattsysteme: Sparschwein oder Datenklau? Über 28 Millionen Deutsche sammeln Punkte mit ihrer "Payback"-Karte. Diese kann der Kunde gegen Prämien oder Gutscheine einlösen. Wer viel einkauft, soll dafür belohnt werden - so das Versprechen des Marktführers und seiner Wettbewerber. Aber wie viel spart man wirklich, wenn man exzessiv Punkte sammelt, so wie es Millionen Verbraucher beim Einkaufen machen? Der Haushalts-Check macht den Test: Eine vierköpfige Familie soll den Wocheneinkauf komplett im "Payback"-Universum erledigen und dabei mit 500 Euro maximal punkten. Doch welche Daten muss die Familie dafür preisgeben? Und welche Informationen werden dabei vollkommen legal gesammelt? Verbraucherexpertin Yvonne Willicks will herausfinden, was mit den Daten passiert, die da über eine einzige Kundekarte gebündelt werden. Seit Mitte 2016 klagen Payback-Nutzer über massiven Punkte-Diebstahl. Fast täglich finden sich neue Beschwerden auf der Facebook-Seite von "Payback". Wie kann das passieren? Yvonne Willicks macht den Test und findet in der Filiale einer großen Drogeriekette heraus, wie erschreckend einfach man Kunden-Konten an den dortigen Terminals leerräumen kann. Billig, billiger, Coupon? Der Trend aus Amerika verspricht satte Rabatte - und manch ein Markenprodukt wird sogar geschenkt! Klingt zu gut, um wahr zu sein. Doch funktioniert das auch im Alltag - oder sind diese Angebote nur Augenwischerei? Coupon-Profi Sven Lucka zeigt Yvonne Willicks die besten Strategien: So holen Sie mit Coupons das Maximale für sich heraus.